Ecco l'agghiacciante primo trailer ufficiale di Pet Sematary, anche in italiano

Come preannunciato dalla diffusione del primo poster nella giornata di ieri, la Paramount Pictures ha rilasciato in rete il primissimo trailer ufficiale del nuovo adattamento cinematografico di Pet Sematary. Potete visionarlo dopo il salto, anche in italiano.

Diretto da Kevin Kölsch e Dennis Widmyer, Cimitero Vivente vede un cast formato da Jason Clarke nei panni del Dr. Louis Creed al fianco di Amy Seimetz nei panni di sua moglie Rachel, Jeté Laurence interpreterà la loro figlia Ellie, i gemelli Hugo e Lucas Lavoie nei panni di Gage da giovane.

Basato sul romanzo horror di Stephen King, Cimitero Vinvete segue il Dr. Louis Creed , che, dopo essersi trasferito con la moglie Rachel e i loro due bambini da Boston nel Maine rurale, scopre un misterioso terreno di sepoltura nascosto nel profondo dei boschi vicino alla nuova casa della famiglia. Quando la tragedia li colpisce, Louis si rivolge al suo strano vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa reazione a catena che rilascia un male insondabile con terribili conseguenze.

Questo è il secondo adattamento di Pet Sematary. Nel 1989 ne fu realizzata una trasposizione per la regia di Mary Lambert.

Il nuovo adattamento cinematografico di Cimitero Vivente sarà distribuito dalla Paramount Pictures negli USA il prossimo 5 aprile 2019.