Ecco l'adrenalinico trailer Red Band di Mile 22, con Mark Wahlberg!

La STXfilms ha rilasciato il trailer del nuovo film che esce il 3 agosto negli USA. Mile 22 è diretto da Peter Berg e vede protagonisti Mark Wahlberg, John Malkovich e Lauren Cohan.

La sceneggiatura di Mile 22 è stata scritta da Lea Carpenter. Wahlberg interpreta il ruolo di James Silva, un agente di un'unità specialissima della CIA. Aiutato da una squadra tattica di comando top secret, Silva deve recuperare e trasportare una risorsa che contiene informazioni potenzialmente letali al Mile 22.

Le riprese di questa pellicola sono state fatte ad Atlanta, in Georgia, e a Bogotà, in Colombia. Mile 22 è la quarta collaborazione tra Berg e Wahlberg.

"Un agente CIA staziona in Indonesia da diverso tempo, finché un giorno non gli viene assegnato il compito di trasportare un informatore compromesso dal centro della città a un imbarco aereo che dista ventidue miglia dalla loro attuale zona. Durante il tragitto dovrà affrontare poliziotti corrotti, criminali ed eserciti locali ben equipaggiati, tutti con un unico obiettivo in testa: impedire all'informatore di prendere l'aereo."