Ecco 4 fantastici poster dedicati ai film di John Carpenter!

In occasione dell'uscita della versione 4K dei cult del maestro John Carpenter, l'artista Matt Ferguson e Vice Press hanno collaborato con StudioCanal per presentare 4 splendidi poster dedicati a Fog, Essi vivono, 1997: Fuga da New York e Il signore del male, alcuni dei film più apprezzati del regista.

Potete visionare i poster in calce alla notizia.

"L'hanno scorso ho avuto l'onore di essere assunto da StudioCanal per lavorare sui classici di John Carpenter in versione 4K." ha dichiarato Ferguson. "Ho creato e realizzato tutte le key art per i film. Per me è stato un lavoro da sogno e sono contento che i poster siano venuti esattamente come li avevo concepiti. La mia versione ideale è il formato quad UK, è il modo in cui li avevo immaginati e anche la mia dimensione preferita per i poster cinematografici, quindi sono molto felice di renderli disponibili per le persone."

Ogni poster sarà venduto per 60$, mentre sarà possibile acquistare tutto il set al prezzo di $180. Ad ogni stampa verrà assegnato un numero dall'artista e il totale dei prodotti sarà deciso dagli ordini effettuati prima dell'uscita. Chi acquisterà l'intero set riceverà anche un bonus speciale.

Fateci sapere nei commenti qual è il poster che più vi ha colpito!