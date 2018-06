Ecco i 32 meravigliosi poster celebrativi per i 10 anni dei Marvel Studios

Mentre attendiamo con febbricitante attesa di scoprire il titolo ufficiale di Avengers 4 e anche un primo trailer di Captain Marvel, i Marvel Studio hanno aperto un sito web celebrativo per i primi 10 anni del MCU, regalandoci dei meravigliosi poster dedicati a ogni eroe dell'Universo Cinematografico.

Le immagini seguono il bel poster celebrativo di gruppo rilasciato qualche settimana fa, con sfondo dorato e dove riecheggiava la tag line "More than A Hero". Adesso ogni poster che potete ammirare in calce ha la stessa frase, solo che dopo la A con il font degli Avengers segue una parola diversa: "More than A Suit" per Iron Man, "More Than A Thief" per Ant-Man e così via.



La costruzione delle immagini è davvero bellissima e ci sembra inoltre un ottimo modo per festeggiare questo grande traguardo, che ha visto il susseguirsi annuale di ben 19 titoli, 20 con il prossimo Ant-Man and the Wasp di Peyton Reed, in uscita a metà agosto. Ma in realtà il numero di film è già a quota 24 con Captain Marvel, Avengers 4, Spider-Man: Homecoming 2 e Guardiani della Galassia Vol. 3.



Un Universo che ha saputo conquistare numerosi fan in tutto il mondo, incassando cifre vertiginose e pronte adesso a rifarsi il look per un nuovo decennio cinematografico ricco di sorprese.