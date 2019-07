Ebbene si, Tom Cruise quel jet lo ha pilotato davvero per le riprese di Top Gun: Maverick

Dopo aver presentato l'elettrizzante trailer di Top Gun: Maverick, la star Tom Cruise è comparsa sul palco del San Diego Comic-Con per discutere brevemente alcuni aspetti dell'atteso sequel.

In particolare, la star del franchise di Mission: Impossible ha spiegato che nel trailer non c'è CGI:

"Tutto quello che avete visto è stato girato dal vero."

Al momento non sono stati svelati ulteriori dettagli a riguardo, ma l'anno scorso venne riportato che la produzione del film era stata interrotta per permettere a Tom Cruise di imparare a pilotare i caccia: a quanto pare l'attore è riuscito nel suo intento, ma per saperne di più probabilmente dovremo aspettare le settimane precedenti all'uscita del film; come ricorderete, infatti, la campagna promozionale di Mission: Impossible - Fallout è stata basata in larga parte sui video dal dietro le quinte dell'halo jump di Cruise, e sospettiamo che per Top Gun: Maverick la Paramount opterà per un marketing non troppo diverso.

Vi ricordiamo che Top Gun: Maverick uscirà il 26 giugno 2020. Nel cast ci saranno anche Jennifer Connelly, Val Kilmer, Miles Teller ed Ed Harris.

