Easy's Waltz: Nic Pizzolatto dirige Vince Vaughn e Al Pacino all'esordio alla regia

A pochi giorni dalla presentazione ufficiale di True Detective Night Country, la nuova incarnazione dell'acclamata serie tv poliziesca di HBO che ha creato e sviluppato per tre stagioni prima di allontanarsene, Nic Pizzolatto ha annuncia il film Easy's Waltz, che segnerà il suo esordio alla regia.

Il progetto, che sarà interpretato da Vince Vaughn e Al Pacino e includerà nel cast anche Michelle Monaghan e Simon Rex, sarà scritto e diretto da Pizzolatto ed è descritto come un mix tra Swingers e A Star Is Born: secondo quanto riferito da Deadline, che ha riportato la notizia in esclusiva, Easy's Waltz racconterà la storia di un cantante scapestrato che si barcamena per i casinò della moderna Las Vegas legandosi a diverse personalità della 'vecchia scuola' della Città del Peccato. Per il momento non è stata annunciata alcuna data d'uscita.

Easy's Waltz segnerà la seconda collaborazione tra Nic Pizzolatto e Vince Vaughn e Michelle Monaghan, rispettivamente protagonisti della seconda e della prima stagione di True Detective, coi due attori che hanno appena concluso la prima stagione della serie drammatica di Apple TV+ Bad Monkey. Per Pizzolatto come detto sarà la prima volta da regista di un film per il grande schermo dopo aver curato la regia di un paio di episodi di True Detective e firmato alcune sceneggiature per il cinema, come quella del remake de I magnifici sette nel 2016 e di Galveston del 2018, quest'ultimo adattamento del suo romanzo omonimo.

