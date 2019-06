Easy Girl avrà uno spin-off cinematografico attualmente in lavorazione

A volte, ritornano. Anche anni dopo la loro uscita. In questo caso stiamo parlando di una "piccola" commedia della Sony Pictures uscita anni fa, nel 2010, e titolata Easy Girl (in originale era Easy A).

La pellicola con protagonista Emma Stone era ispirata al famoso romanzo La lettera scarlatta o, quantomeno, cercava di prendere spunto da quel libro per raccontare qualcosa di differente. In questa commedia, la Stone interpretava un'adolescente che decideva di indossare dei panni succinti con sopra una bella "A" stampata per portare alla fine delle voci false che circolavano sul suo conto.

Scritto in pochi giorni e girato con un budget di soli 8 milioni di dollari, Easy Girl si rivelò un grande successo per la Sony Pictures, incassando 75 milioni di dollari in tutto il mondo.

E' chiaro che, con un successo del genere, era solo questione di tempo prima che la Sony e la Screen Gems decidessero di continuare, in qualche modo, la storia. Variety conferma, dunque, che Sony ha messo in cantiere uno spin-off di Easy Girl, ancora senza un titolo, che verrà scritto dallo sceneggiatore del film originale, Bert Royal, il quale debutterà anche alla regia del progetto.

Al momento non ci sono dettagli a riguardo né una possibile data di uscita, né sappiamo se la Stone - che presto sarà in Cruella con Emma Thompson - tornerà o meno nel film. Noi vi terremo aggiornati.