Un Easter Egg in Spider-Man: Far from home annuncia nuovi arrivi nel MCU?

Fin dai primissimi giorni dopo l’uscita, Spider-Man: Far from home sta realizzando numeri da record al botteghino e conquistando i fan. Come era prevedibile, molti hanno messo sotto la lente d’ingrandimento ogni scena del film, in cerca di indizi su quello che potrebbe essere il futuro del Marvel Cinematic Universe.

Alcuni fan, per esempio, hanno cominciato a fantasticare su un possibile arrivo, in uno dei prossimi film, di Sue, Johnny Storm e i Fantastici 4. L’indizio in questo caso arriva verso la fine di Spider-Man: Far from home, poco prima dei titoli di coda. Peter Parker (Tom Holland) percorre le strade di New York per incontrare MJ (Zendaya), quando nei pressi della vecchia Avengers Tower si vede un cartello che recita: “Non vediamo l’ora di mostrarti ciò che verrà dopo”, insieme a una sequenza numerica “1-2-3-?”

Il riferimento al numero 4, in realtà, potrebbe rappresentare semplicemente la nuova fase del Marvel Cinematic Universe, dato che lo stesso Kevin Feige ha più volte confermato che il nuovo Spider-Man concluderà la Fase 3. Molti, però, si sono lasciati suggestionare dalla teoria dei Fantastici 4 e sognano di vedere all’opera Mister Fantastic, la Torcia Umana, la Donna Invisibile e la Cosa.

L’ultimo film sui Fantastici 4 risale al 2015, è stato diretto da Josh Trank e si è rivelato un clamoroso flop al botteghino. Prima di allora, Tim Story aveva diretto altri due film con un cast formato da Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd e Michael Chiklis.

I Marvel Studios non hanno ancora annunciato ufficialmente i film della Fase 4 del MCU, ma è probabile che qualcosa in più si saprà tra qualche giorno, in occasione del Comic-Con di San Diego (ci sono speculazioni anche su un panel dei fratelli Russo). Grazie alla fusione tra Disney e Fox sarebbe comunque possibile utilizzare i diritti dei Fantastici 4.

Spider-Man: Far from home, intanto, è il miglior esordio di sempre per un supereroe in Italia.