Ecco l'easter egg ricorrente del Marvel Cinematic Universe che non tutti hanno notato

Con l'arrivo in versione digitale di Avengers: Endgame i fan dei Marvel Studios stanno notando tutti i piccoli particolari, come quello dedicato a Wasp, ma anche potenziali easter egg non scovati.

Uno di questi sembra essere ricorrente all'interno del Marvel Cinematic Universe e si riferisce, principalmente, al personaggio di Thor. Non tutti hanno notato (o ricordano) che Tonsberg, Norvegia è una location ricorrente all'interno di questo universo cinematografico.

Come vi mostriamo in questi screenshot qui sotto, infatti, la location appare in almeno quattro delle pellicole prodotte dai Marvel Studios. La sua prima apparizione risale al primo Thor del 2011 dove ci viene rivelato che Tonsberg è una delle località in cui Odino, molti anni fa, ha combattuto; poi riappare in Captain America - Il primo vendicatore dove Teschio Rosso - guarda caso! - trova il Tesseract, come da antiche leggende Asgardiane.

Tonsberg riappare in Thor: Ragnarok dove Odino si trova dopo l'esilio da parte di Loki in Thor: The Dark World e località dove, poco dopo, muore; infine Thor sceglie proprio Tonsberg come nuova dimora per la sua Nuova Asgard.

Cosa ne pensate di questo easter egg ricorrente? Lo avevate notato?