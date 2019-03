Alcuni easter egg sono presenti nelle foto dal set di Morbius

Non solo riferimenti a Kraven. In queste ore sono trapelate in rete delle nuove foto dal set del film dedicato al personaggio di Morbius, il Vampiro vivente che presentano vari easter egg al mondo di Spider-Man e non solo.

Nelle foto - che trovate nella galleria di immagini qui sotto - troviamo non solo il già citato riferimento al classico villain dell'Uomo Ragno, Kraven il cacciatore, ma anche easter egg del Camaleonte (altro villain classico di Spidey) e a Silver Sable (antieroina, sempre, dell'Universo Ragnesco). Immancabile anche una citazione al leggendario Stan Lee, scomparso recentemente, con una scritta su un muro che ricorda la sua iconica frase Excelsior!.

In queste ore stanno arrivando tante foto e video dal set, che ci hanno mostrato i look di Jared Leto e del villain Matt Smith nella pellicola. Nel film Leto interpreterà il personaggio del Dr. Michael Morbius, affetto da una rara malattia del sangue; diventerà un vampiro che si scontrerà con il suo ex collega Loxias Crown.

Nel cast anche Adria Arjona nel ruolo di Martine Bancroft, fiamma del Dr. Morbius, e Tyrese Gibson nel ruolo di un agente dell'FBI che sta dando la caccia ad entrambi i vampiri; Jared Harris sarà il mentore di Morbius. La regia è affidata a Daniel Espinosa su sceneggiatura di Matt Sazama e Burk Sharpless.

Morbius debutterà nei cinema statunitensi il 31 luglio 2020.