L'Easter egg che non ci aspettavamo in Star Wars: L'ascesa di Skywalker

Il nuovo trailer di Star Wars: L'ascesa di Skywalker è appena stato distribuito e, tra le tante novità, ecco anche un dettaglio storico della saga targata Lucasfilm: "Duel of the Fates" ritorna in una versione tutta nuova per il finale della trilogia sequel.

Nelle prime scene possiamo ascoltare distintamente le note di Duel of the Fates scritto da John Williams e suonato dalla London Symphony Orchestra: il brano è diventato uno dei biglietti da visita del franchise dopo aver debuttato nel 1999 in Star Wars: La Minaccia Fantasma durante l'epico scontro tra Qui-Gon Jinn, Obi-Wan Kenobi, e Darth Maul.

La colonna sonora è piaciuta così tanto a George Lucas & Co. da essere utilizzata anche in Star Wars: L'Attacco dei Cloni durante la ricerca di Anakin della madre venduta come schiava dai mercanti di Tatooine.

Legato ormai indissolubilmente ai cavalieri Jedi, successivamente accompagnerà anche i numerosi capitoli dei videogame, in versione Lego e non, e la serie Star Wars: Rebels.

Dopo numerosi cameo anche al di fuori della Galassia lontana, lontana (esilarante la clip dei Simpson tra Bart e il preside Skinner, in calce), adesso John Williams torna a casa, cavalcando l'onda del vintage targato Star Wars: un recente video abbiamo assistito all'evoluzione degli Stormtrooper negli anni e uno dei primissimi caschi delle guardie imperiali sarà presto battuto all'asta per cifre stellari.