Easter egg per Harley Quinn: confermato un collegamento tra Birds of Prey e Suicide Squad

Per un attimo i colori sgargianti, le mazze da baseball e gli effetti speciali ci avevano tratto in inganno, distraendoci dalla caratteristica principale di Harley Quinn: il suo essere una folle e, a tratti, innocente clown. E cosa c'è di meglio che shockare il pubblico con qualcosa d'inaspettato, magari un Easter egg di Suicide Squad?

A rivelare una connessione tra il Joker di Jared Leto e la lo stand-alone movie di Margot Robbie è stato uno dei reporter di CinemaBlend, ma se non volete anticipazioni fate attenzione agli spoiler!

La rivelazione è avvenuta in seguito alla visione della pellicola durante la première: in una scena c'è Harley che corre incontro ad un uomo urlando "Hey! Conosco quel tipo" e l'occhio allenato del reporter ha riconosciuto in lui il Captain Boomerang, membro della squadra del Joker, interpretato da Jai Courtney in Suicide Squad.

Il vero colpo di scena è che, sebbene sia stato più e più volte ribadito il contrario, i due film erano ambientati in una sorta di universo parallelo, nel quale Birds of Prey non era riconosciuto come sequel di Suicide Squad, bensì come avventura indipendente dell'anti-eroina in rosa e blu.

L'Easter egg è stato confermato dalla stessa regista Cathy Yan, che colta in flagrante esclama: "Sì, sì, sì. Esatto! volevo fare un riferimento ammiccante alla pellicola."

Qualche mese fa l'attore aveva gettato alcuni dubbi su una sua apparizione in Birds of Prey (nel post in calce) e adesso sappiamo anche come e quando lo rivedremo.

Birds of Prey uscirà in Italia il prossimo 6 febbraio e ad una settimana dal debutto prepariamoci con un meraviglioso backstage del film e scoprite tutti i dettagli sulle scene post-credit.