Easter egg e curiosità scovate dai fan in Thor: Ragnarok

Thor: Ragnarok è arrivato in versione digitale per errore troppo presto e, ovviamente, la pirateria ha fatto il resto. Ed i fan - riguardando il- hanno già scovato delle curiosità ed

In primis, i fan hanno puntato sul Rainbow Bridge, notando delle enormi differenze nei vari film. Se in Thor e in Thor: The Dark World qualche cambiamento è giustificato (ricordiamo che nel primo film Thor lo semi-distrusse, il che ha portato gli Asgardiani a ricostruirlo - magari con un design leggermente differente), in Thor: Ragnarok appare nuovamente cambiato. Potete visionare le immagini a confronto qui sotto.

Che Loki (Tom Hiddleston), con le sembianze di Odino (Sir Anthony Hopkins), abbia cambiato il design del Rainbow Bridge, fra le altre cose, tra gli eventi di The Dark World e quelli di Ragnarok (dunque in assenza del suo fratellastro, il Dio del Tuono)?

Inoltre qui sotto vi mostriamo un video-gif dove mettiamo a confronto la famosa sequenza di Hulk con Loki da The Avengers e quella tra Hulk e Thor da Ragnarok. La sequenza è un chiaro rimando al cinefumetto del 2012, e ovviamente una gag riuscita, ma i fan hanno notato che il personaggio del Golia Verde ripete le medesime movenze della prima pellicola. Che sia un omaggio del regista Taika Waititi e degli animatori? Oppure, semplicemente, è stato riutilizzato lo stesso rendering del film del 2012?