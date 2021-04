Earth Day, 5 horror perfetti per ricordarci di curare il nostro pianeta

L'Earth Day è il giorno in cui l'intera umanità è chiamata a riflettere sullo stato in cui versa il nostro pianeta: istituita nel 1970, la Giornata Mondiale della Terra si presta ovviamente alle celebrazioni più disparate e il cinema, come sempre, ci offre più di una possibilità per onorare al meglio la ricorrenza.

Stavolta vogliamo dunque consigliarvi 5 horror che, a nostro parere, possono risultare perfettamente in linea con il tema della giornata: già che siamo in clima Godzilla vs Kong, ad esempio, perché non dare uno sguardo proprio al Godzilla del 1954? Il film di Ishiro Honda è da considerare ancora oggi una delle rappresentazioni più riuscite del celebre kaiju e già allora provava a far riflettere gli spettatori su un tema scottante come quello dell'energia nucleare.

Anche Gli Uccelli non ha bisogno di presentazioni: il film di Alfred Hitchcock, uscito nel 1963, ci ricorda perché non dovremmo scherzare troppo con la natura, lasciando vivere in pace gli animali nel loro habitat naturale. Sempre di pasticci con la natura parla poi Mimic, di Guillermo del Toro, che ci racconta la storia di due scienziati intenti a ricombinare DNA di varie specie per tentare di sconfiggere un virus... Creando però qualcosa di molto peggio.

Il DNA è il grande protagonista anche di Splice, datato 2009, che ci parla di due scienziati che decidono di creare ibridi tra umani ed altre specie: cosa potrebbe mai andare storto? Dei rospi geneticamente mutati sono invece i grandi protagonisti di The Beach House, uscito appena due anni fa. Cos'aspettate, dunque? L'Earth Day durerà ancora poche ore: meglio fare in fretta! Qui, intanto, trovate altri 5 horror da recuperare su Prime Video.