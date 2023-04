Eagle Pictures, Tom Hanks e il cofanetto della serie cult Mare Fuori a maggio 2023

Come al solito il piatto delle novità home-video di Eagle Pictures è molto ricco e aperto a tutti i gusti anche per il mese di maggio 2023, durante il quale saranno pubblicati in dvd, bluray e cofanetti vari ed eventuali alcuni dei titoli più amati della scorsa stagione.

Si parte dal 3 maggio con Non così vicino, nuovo film con protagonista il Premio Oscar Tom Hanks nei panni di un vedovo scorbutico che troverà una nuova famiglia nei vicini di casa: il film, tratto dal commovente romanzo bestseller “L'uomo che metteva in ordine il mondo” di Fredrik Backman, sarà edito in DVD e Blu-ray. Sempre dal 3 maggio poi arriverà la terza stagione di Mare Fuori, la serie tv italiana dell’anno che ha conquistato milioni di giovani spettatori ambientata in un penitenziario minorile di Napoli, e che sarà disponibile in formato DVD con all’interno un poster esclusivo.

Dal 10 maggio invece sarà disponibile un altro fenomeno della stagione italiana, La stranezza, campione d’incassi nel Bel Paese con protagonista Toni Servillo nei panni di Luigi Pirandello insieme a Ficarra e Picone, che uscirà nei formati DVD e Blu-Ray. Infine, dal 17 maggio sarà disponibile la quinta stagione completa di Rocco Schiavone, acclamata fiction Rai diretta da Simone Spada con protagonista l’attore Marco Giallini ed edita in formato DVD.

