Eagle Pictures, tanti bluray per marzo 2024: The Marvels, Wish, Ferrari e non solo

Dopo i tanti bluray di febbraio 2024, se possibile Eagle Pictures ha alzato ancora di più l'asticella per il mese di marzo 2024, per il quale in queste ore è stato svelato il calendario completo delle novità home-video.

Si parte dal 6 marzo con THE MARVELS, film del MCU con protagonista il trio esplosivo di supereroine capitanato dalla Premio Oscar Brie Larson e che sarà edito nei formati DVD, Blu-ray, 4K, una Steelbook sempre in 4K e in un abbinamento esclusivo per il sito Film&More. Sempre dal 6 marzo poi è in arrivo anche COLUMBIA CLASSICS - Vol.4, cofanetto da collezione contenente sei indimenticabili titoli della Columbia Pictures completamente rimasterizzati in 4K Ultra HD, con all’interno 14 dischi e oltre 30 ore di contenuti speciali.

Il 14 marzo sarà la volta di DIABOLIK, CHI SEI?, terzo e ultimo capitolo della saga dei Manetti Bros. ispirata all’omonimo fumetto con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone e Valerio Mastandrea, disponibile in DVD, Blu-ray, Combo con fumetto e in un'esclusiva edizione sempre per Film&More. Dal 21 marzo in arrivo FERRARI di Michael Mann, biopic sul celebre ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo con protagonista la star Adam Driver, edito in DVD, Blu-ray, 4k e Steelbook sempre 4K contenente 5 card esclusive. Ancora dal 21 marzo I CAVALIERI DELLO ZODIACO, storica e iconica serie animata tratta dall’omonimo manga di Masami Kurumada, disponibile in una nuova edizione da collezione e per la prima volta anche in Blu-ray, grazie a nuovi materiali rimasterizzati in HD.

Infine dal 28 marzo da non perdere WISH, Classico Disney che ha celebrato i 100 anni dei Walt Disney Animation Studios con una storia ricca di fascino e magia edita nei formati DVD, Blu-Ray e Steelbook 4K.