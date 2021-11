Eagle Pictures pubblica il cofanetto con tutti i film di Spider-Man: ecco quando uscirà

Vi segnaliamo le uscite home-video di Eagle Pictures per dicembre 2021, tra le quali spicca un nuovo cofanetto dedicato alla saga cinematografica di Spider-Man, giusto in tempo per l'arrivo in sala di No Way Home.

Il cofanetto sarà disponibile dal 9 dicembre: per la collana Green Box di Eagle Pictures, il cofanetto di Spider-Man è descritto come un'imperdibile edizione ecologica e riciclabile in formato DVD e Blu-ray. Questa edizione plastic free conterrà tutti e 7 i film live-action dedicati all'Uomo Ragno, unendo in un’unica edizione la trilogia di Sam Raimi dei primi anni 2000, i due film di Marc Webb con protagonista Andrew Garfield e i primi due capitoli della saga MCU diretti da Jon Watts che vedono l’amatissimo Tom Holland nei panni di Peter Parker.

Nello specifico, dunque, i titoli contenuti in questa edizione saranno:

Spider-Man

Spider-Man 2

Spider-Man 3

The Amazing Spiderman

The Amazing Spiderman 2

Spiderman: Homecoming

Spiderman: Far From Home

Tra le altre uscite del mese per Eagle Pictures segnaliamo anche Escape Room 2, Ezio Bosso - Le cose che restano, il sequel di Candyman, un cofanetto dedicato alla trilogia di Karate Kid, il film d'animazione di Final Fantasy e una nuova edizione in 4K di Ran di Akira Kurosawa. Insomma, ce n'è per tutti.

