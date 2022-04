Eagle Pictures presenta il bluray di Uncharted: spazio anche a Coda e Cyrano

Eagle Pictures ha presentato il calendario delle uscite home-video di maggio 2022, che vanterà l'arrivo del bluray di Uncharted con Tom Holland e anche quella di Coda - I segni del cuore, Oscar al miglior film 2022.

Si comincia il 5 maggio con Il lupo e il leone di Gilles de Maistre, disponibile nei formati DVD e Blu-ray: già alla regia dell’emozionante film campione d’incassi Mia e il leone bianco, de Maistre torna a dirigere un'avventura per tutta la famiglia, con la produzione che ha filmato la vera crescita dei cuccioli di lupo e di leone dai loro primi momenti fino alla giovinezza, per un arco di 15 mesi. Dallo stesso giorno sarà disponibile anche Come ti ammazzo il bodyguard 2 - La moglie del sicario di Patrick Hughes, edito in DVD, Blu-ray e 4K con le Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson e Salma Hayek protagoniste.

Il 13 maggio sarà la volta di Uncharted di Ruben Fleischer, avventuroso adattamento dell’omonima saga videoludica targata PlayStation Productions che sarà disponibile nei formati DVD, Blu-ray, Combo (con doppio disco DVD+Blu-ray), 4K (contenente sia il formato Blu-ray che 4K) e una Steelbook da collezione, che racchiuderà il doppio disco Blu-ray e 4K. Nelle edizioni Blu-ray e 4k sono inclusi tantissimi contenuti extra, per un totale di 45 minuti, con featurette dedicate al cast e al backstage, oltre a scene eliminate ed estese, mentre tutte le edizioni conterranno imperdibili gadget da collezionare ispirati al film: nel formato DVD e Blu-ray è presente un bloc-notes, nell’edizione Combo sono inclusi un portadocumenti e un segnalibro, e sia l’edizione 4K che 4K Steelbook conterranno un block notes e un segnalibro.

Dal 25 maggio invece arriveranno Coda - I segni del cuore di Sian Heder, in una nuovissima riedizione nei formati DVD, Blu-ray e 4K (con doppio disco 4K + Blu-ray), il film vincitore del premio Oscar per il miglior film del 2022, e Cyrano di Joe Wright, con la star de Il trono di spade Peter Dinklage nei panni dell'iconico Cyrano de Bergerac.

