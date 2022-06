Eagle Pictures, novità luglio 2022: Moonfall, Joaquin Phoenix, Lupin e Ken il guerriero!

L'estate di Eagle Pictures nel campo dell'home-video partirà col botto, grazie ad un calendario uscite particolarmente ricco per tutto il mese di luglio 2022.

Dal 6 luglio è infatti in arrivo Moonfall di Roland Emmerich, disaster movie dal regista di Independence Day e The Day After Tomorrow, qui alle prese con una disperata missione spaziale sulla Luna che ha per protagonisti l’attrice premio Oscar Halle Berry, il co-protagonista del franchise di The Conjuring Patrick Wilson e la star di Il trono di spade John Bradley, per un'uscita nei formati DVD, Blu-ray e 4K con 90 minuti di extra (sul disco Blu-ray) e audio Dolby Atmos. Dal 13 luglio sarà invece la volta di Spencer di Pablo Larraín, che dirige la candidata agli Oscar e ai Golden Globe Kristen Stewart in una fiaba spettrale, mettendo in scena una ricostruzione immaginaria del Natale 1991 in cui la principessa Diana decise di mettere fine al suo matrimonio con Carlo d'Inghilterra, disponibile nei formati DVD e Blu-ray. Infine, il 20 luglio sarà disponibile in home video C’mon C'mon di Mike Mills, con protagonista un intenso Joaquin Phoenix che torna sul grande schermo dopo il successo di Joker in un film delicato e commovente sul rapporto tra adulti e bambini, edito in DVD e Blu-ray.

Passando oltre il live-action, sempre dal 20 luglio sarà la volta di due imperdibili titoli Yamato Video: si parte con Lupin III - La quarta serie, per la prima volta in home video in un cofanetto nei formati DVD e Blu-ray a tiratura limitata con 26 episodi (tra cui 2 imperdibili Tv Special), 6 card esclusive e un ricchissimo Booklet e si prosegue con Ken il Guerriero - Le origini del mito: Regenesis, che dallo stesso giorno sarà disponibile nelle edizioni DVD e Blu-ray contenenti 4 dischi e corredate da 2 booklet esclusivi di 16 pagine con le sinossi degli episodi e i disegni preparatori.

