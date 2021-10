Eagle Pictures, da Johnny Depp a Sergio Leone: grandi uscite home-video a novembre 2021

Eagle Pictures ha comunicato le uscite home-video di novembre 2021, che offriranno tantissime nuove edizione bluray e cofanetto di alcuni dei film più apprezzati di ieri e di oggi.

Si parte con Il caso Minamata di Johnny Depp, nuovo titolo con protagonista la star di Pirati dei Caraibi presentato al festival di Berlino 2020 e visto recentemente su Sky: il film sarà disponibile in dvd e bluray dal 3 novembre, stesso giorno d'uscita de L’ombra delle spie, intrigante spy-story ispirata alla reale vicenda di Greville Wynne e interpretata da Benedict Cumberbatch che sarà disponibile in DVD, Blu-ray e 4K. Sempre dal 3 novembre sarà disponibile anche l'anime cult Tokyo Godfather di Satoshi Kon, edito per la prima volta in formato bluray con all'interno tre card da collezione.

Il 17 novembre sarà la volta di Every breath you take - Senza respiro, thriller psicologico con un cast d’eccezione composto dal Premio Oscar Casey Affleck, Michelle Monaghan e Sam Claflin, che sarà edito in DVD e Blu-ray, mentre per gli appassionati di cinema d'autore e cofanetti segnaliamo anche l'uscita della Woody Allen Collection, contenente 8 film in DVD del celebre regista, il Cofanetto Eric Rohmer con ben 12 film in DVD di uno degli autori più importanti della Nouvelle Vague, e infine il prestigioso Cofanetto Sergio Leone - La Trilogia del Tempo, edizione a tiratura limitata con gli ultimi tre film del grande cineasta in Blu-Ray. Sempre del Maestro Sergio Leone il 17 novembre arriverà inoltre anche una nuova edizione in bluray e 4K de Il buono il brutto e il cattivo, imperdibile nuova versione dell'ultimo capitolo della trilogia del dollaro in formato con all’interno una card da collezione numerata.

