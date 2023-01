Eagle Pictures e gli home-video gennaio 2023: le novità da Everything Everywhere a Dante

Nuovo anno, nuovo mese e nuove uscite home-video targate Eagle Pictures, pronta a deliziare fan, appassionati e collezionisti con un'offerta di dvd, bluray e bluray 4K per tutti i gusti.

Si parte il 18 gennaio con Everything Everywhere all at once, cult rivelazione del 2022 diretto da Dan Kwan e Daniel Scheinert che sarà edito nei formati DVD, Blu-Ray e in una limited edition numerata in 4K contenente anche una card da collezione e il poster cinematografico. Con protagoniste Michelle Yeoh e la sorprendente Stephanie Hsu, il film segna anche il ritorno alle scene dopo 40 anni del mitico Ke Huy Quan, interprete degli amatissimi personaggi Data (I Goonies) e Short Round (Indiana Jones e il tempio maledetto), qui alle prese con un’originalissima visione del multiverso che ha riscosso un ottimo successo al botteghino USA per come mescola i generi più disparati, dal kung fu al fantasy, dal mélò al wuxia e la commedia.

Lo stesso giorno è in uscita Dante di Pupi Avati, ritratto del Sommo Poeta disponibile in DVD e Blu-Ray. “Nei miei tanti film ho raccontato quanto possa essere eccezionale, addirittura eroica, la normalità degli esseri umani”, ha dichiarato il regista, “ora invece ho cercato di dire che, per quanto sublime, anche il genio condivide, come farebbe ognuno di noi, le angustie che ci riserva la vita. Poter narrare Dante Alighieri per la sua umanità è stato un dono che attendevo da vent'anni”.

Infine, dal 25 gennaio arriveranno Il talento di Mr Crocodile, di Josh Gordon e Will Speck, disponibile in DVD e Blu-Ray con all’interno imperdibili stickers del film, e soprattutto Amsterdam di David O. Russell, che porterà il cast di all-star formato da Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Robert De Niro, Zoe Saldana e Taylor Swift in versione DVD e bluray.

