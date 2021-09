Eagle Pictures annuncia le date d'uscita home-video di Monster Hunter, Pig e Spiral

Ottobre 2021 preannuncia un mese ricchissimo per i collezionisti del cinema home-video: Eagle Pictures ha infatti annunciato le date d'uscita per alcuni dei titoli più attesi, come Monster Hunter, Pig e Spiral: L'eredità di Saw.

Si parte il 6 ottobre con Monster Hunter di Paul W.S. Anderson, che sarà disponibile in formato DVD, Blu-ray e 4K UHD: il regista di Mortal Kombat e Resident Evil torna con un action ispirato alla celebre serie di videogiochi Capcom e con protagonisti Milla Jovovich, Tony Jaa e Ron Perlman. Dal 14 ottobre arriva invece Spiral - L'eredità Di Saw di Darren Lynn Bousman, edito da Eagle Pictures in formato DVD e Blu-ray: il nuovo capitolo della celebre saga dell'Enigmista, con un cast stellare composto da Chris Rock, Samuel L. Jackson e Max Minghella, qui alle prese con un thriller diabolico e contorto.

Dal 20 ottobre sarà disponibile invece disponibile l'acclamato Pig di Michael Sarnoski, già arrivato in digitale ed edito in DVD e Blu-ray. Il film, che ha ottenuto ben il 97% di gradimento su Rotten Tomatoes, vede al suo esordio dietro la macchina da presa il regista Michael Sarnoski, anche autore della sceneggiatura, in un mix riuscitissimo tra Tarantino e Kogonada con Nicolas Cage nei panni di un tormentato eremita pronto a tutto pur di riavere ciò che gli è stato sottratto, il suo dolce maialino cercatore di tartufi. Dal 28 ottobre appuntamento con il film italiano Ritorno al crimine di Massimiliano Bruno, disponibile in DVD e Blu-ray, sequel del campione d'incassi del 2019 C’era una volta il crimine interpretato da Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Angelo Orlando e la straordinaria partecipazione di Loretta Goggi.

Da non perdere, inoltre, i grandi classici targati Eagle Pictures editi in versione 4K Ultra HD e Blu-ray: tra le novità del mese, il kolossal fantascientifico Dune di David Lynch, tratto dal celebre romanzo di Frank Herbert, disponibile dal 6 ottobre in un’imperdibile edizione 4K con una card da collezione, mentre dal 20 ottobre arriverà Il settimo sigillo, uno dei capolavori di Ingmar Bergman edito grazie a Eagle Pictures per la prima volta in Blu-ray in un'imperdibile edizione COMBO (con il doppio disco DVD e Blu-ray). Per la già annunciata collezione eco-sostenibile di Eagle Pictures, invece, il catalogo si arricchisce dal 6 ottobre con un grande cult come Il grande freddo di Lawrence Kasdan, edito per la prima volta in Blu-Ray in Italia e incentrato sulla riunione dolce-amara di un gruppo di ex compagni di college al funerale di un amico.

Inoltre arrivano anche due capolavori horror del Maestro del brivido Dario Argento: Tenebre, edito in formato DVD e per la prima volta in Blu-ray, e Phenomena, disponibile in DVD e per la prima volta in formato Blu-ray.