Eagle Pictures annuncia i bluray di febbraio 2024: Favino, Thanksgiving e Hunger Games

Altro che mese dell'amore: grazie alle nuove uscite home-video di Eagle Pictures, quello di febbraio 2024 sarà un periodo all'insegna dell’horror nudo e crudo e dei kolossal, sia hollywoodiani che italiani.

Dal 1 febbraio sarà disponibile SAW X, nuovo capitolo della saga horror dell'Enigmista che questa volta si addentra nel gioco più intimo e personale dell’iconico serial killer Jigsaw: il film sarà edito nei formati DVD, Blu-Ray, 4K, Steelbook 4K e anche in un’edizione esclusiva per il nuovo sito Film&More.

Il 14 febbraio in arrivo La ballata dell'Usignolo e del Serpente, prequel della celebre saga di Hunger Games incentrato sulle origini del temibile presidente Snow, che sarà disponibile nei formati DVD, Blu-Ray, 4K e anche in una elegante Steelbook 4K da collezione. Inoltre, dal 21 febbraio uscirà Thanksgiving, ultimo film del principe dell’horror Eli Roth che rivisita il genere slasher in chiave ironica e che sarà edito sempre in DVD, Blu-Ray e 4K.

Infine, sempre dal 21 febbraio sarà la volta di Comandante, film di Edoardo De Angelis con protagonista Pierfrancesco Favino: il kolossal Made in Italy ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale sarà edito in DVD e Blu-Ray.

