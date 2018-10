E' Venom vs Lady Gaga nella sfida per la conquista del botteghino statunitense

La sfida fra le due pellicole si è recentemente inasprita quando alcuni fan di Lady Gaga sono stati accusati di aver scritto recensioni negative nei confronti del film con Tom Hardy per favorire l'andamento di A Star is Born.

Nel frattempo, la Warner Bros lancia la sua sfida al cinecomic Venom con A Star Is Born, film prodotto, scritto, diretto e interpretato da Bradley Cooper, affiancato dalla pop star Lady Gaga nel suo primo ruolo da protagonista. E' la quarta versione del film dopo quella originale del 1937 di William A. Wellman, il musical del 1954 diretto da George Cukor e con protagonisti Judy Garland e James Mason e il più recente adattamento di Frank Pierson , uscito nel 1976 con la coppia Barbra Streisand e Kris Kristofferson , che fu un grande successo all'epoca e con oltre $80 milioni di incasso (senza tener conto dell'inflazione) divenne il terzo maggior incasso di quell'anno.

Il film Marvel-Sony dovrebbe debuttare con cifre comprese fra i $45 e i $55 milioni, addirittura puntando a quello che sarebbe il record per il maggior esordio nel mese di ottobre ($60- $65 milioni), ad oggi detenuto da Gravity (che incassò $55,7 milioni nell'ottobre 2013).

Venom , il nuovo film di Ruben Fleischer con protagonista Tom Hardy , dovrà vedersela con la competizione di A Star Is Born per la conquista del botteghino statunitense.

