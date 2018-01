E' uscito lo 'stranissimo' poster di A Casa Tutti Bene, il nuovo film di Gabriele Muccino

E' da poco uscito online il nuovodi A Casa Tutti Bene , il film dicone un cast di attori italiani conosciutissimi.

Il poster è un po' strano, a guardarlo bene. Le immagini degli attori sembrano innaturalmente sovrapposte l'una all'altra, e lo sfondo marino non ci azzecca poi più di tanto. Un selfie strano, ancora più strano se confrontato con quello postato da Stefano Accorsi sulla sua pagina social dove, e potete fare una sorta di side-by-side voi stessi perché la still la trovate qui sotto, la posizione di tutti gli attori è la medesima della locandina, ma la foto è decisamente più naturale, essendo un selfie vero.

Cosa pensate del poster? Ditecelo nei commenti, qui sotto!

A Casa tutti Bene è la nuova pellicola di Gabriele Muccino. Il regista è tornato un po' alle origini con questo lavoro, nel quale presenta una vicenda tutta italiana, drammatica, che ci mette di fronte alle vicissitudini che, prima o poi, ognuno di noi ha esperito, chi per un verso, chi per un altro.

Sinossi: "una famiglia numerosa si ritrova per festeggiare le nozze d'oro dei nonni ad Ischia, isola sulla quale i due anziani si sono trasferiti. Sarà l'occasione giusta per fare ognuno i conti con sé stesso, con il passato, con le gelosie, le inquietudini e le paure che, in fondo, tormentano ognuno di noi."

A Casa Tutti Bene vede un cast formato da Stefano Accorsi, Carolina Crescentini, Claudia Gerini, Elena Cucci, Pierfrancesco Favino, Massimo Ghini, Sabrina Impacciatore, Ivano Marescotti, Giulia Michelini,Giampaolo Morelli, Stefania Sandrelli, Sandra Milo, Valeria Solarino e Gianmarco Tognazzi.

La pellicola arriva al cinema il 14 febbraio prossimo.