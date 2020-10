C'è una testa di Sylvester Stallone che se ne va in giro per il set di Samaritan

Le riprese di Samaritan continuano senza sosta dopo la pausa causata dal coronavirus, e il film di supereroi con protagonista Sylvester Stallone si svela pian piano ai fan della superstar grazie a continui aggiornamenti sui social network.

Nel caso specifico dell'ultimo video postato dall'attore di Rocky sulla sua pagina ufficiale di Instagram, possiamo vedere la testa di Stallone muoversi sul set legata ad un cavalletto e trasportata da un'assistente, evidentemente pronta ad essere utilizzata come oggetto di scena: il regista Julius Avery sta utilizzando un approccio di regia vecchio stile, ma ora è legittimo chiedersi come mai il personaggio di Stallone debba letteralmente perdere la testa! Che abbia incredibili poteri di guarigione? Staremo a vedere.

Ricordiamo che Samaritan racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento e ritenuto morto da tutto il mondo, in realtà è ancora vivo ma si sta nascondendo per qualche motivo. La sceneggiatura del progetto è stata scritta da Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room, con la Balboa Productions di Stallone tra i partner di produzione. Nel cast troveremo anche Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (l'Euron Greyjoy de Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

L'uscita è prevista per il 2021, per altri approfondimenti guardate le prime foto del film.