C'è anche Taylor Swift nel film di David O. Russell con Margot Robbie e Christian Bale

La prossima stagione cinematografica potrebbe benissimo diventare una gara a chi ce l'ha più stellare... Il cast. E il film ancora senza un titolo di David O. Russell non solo sembra essere tra i principali contendenti, ma continua ad aggiungere star. L'ultima annunciata? Taylor Swift!

Sarà forse Don't Look Up di Adam McKay con Leonardo DiCaprio, Jeennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Matthew Perry, Cate Blachett, Meryl Streep, Mark Rylance e Ariana Grande (solo per dirne alcuni)?

Sarà Dune di Denis Villeneuve, con Timothée Chalamet, Zendaya, Josh Brolin, Jason Momoa, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Oscar Isaac, Javier Bardem, Rebecca Ferguson e Charlotte Rampling?

O magari Knives Out 2 di Rian Johnson, con Daniel Craig, Edward Norton, Kate Hudson, Dave Bautista, Kathryn Han, Janelle Monae e Leslie Odom Jr. (per ora)?

Non lo sappiamo, ma di certo il nuovo film di David O. Russell non si fa mancare su questo fronte (ma non su quello del titolo), e a un cast già pieno di grandi nomi del cinema come Christian Bale, Margot Robbie, John David Washington, Rami Malek, Zoe Saldana, Robert De Niro, Michael Shannon, Timothy Olyphant, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Matthias Schoenaerts e Andrea Riseborough si va adesso ad aggiungere quello di Taylor Swift, pluripremiata cantante che ormai si trova sempre più a suo agio anche sul grande schermo.

Dopo essere già comparsa in pellicole come Cats, The Giver e Appuntamento con l'amore, Swift prenderà parte anche a questo altro progetto, sebbene per ora vige la massima segretezza sul suo ruolo (come d'altronde sul resto del progetto).

Scritto e diretto da David O. Russell, il film non ha ancora una data d'uscita.