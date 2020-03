Da E.T. a Star Wars: Drew Struzan condivide su Facebook alcuni dei suoi migliori poster

Drew Struzan è uno dei più rinomati illustratori americani e nonostante non sia più in attività da diversi anni, ha voluto condividere con i suoi fan alcuni dei poster più celebri da lui creati, grazie a Facebook. Film come E.T. - L'extraterrestre e Harry Potter e la pietra filosofale sono tra i poster che Struzan ha pubblicato sul popolare social.

"Ciao a tutti. Il mondo sta attraversando periodi molto difficili. Mia moglie ed io, mentre siamo isolati a casa, ci rattristiamo per le quotidiane angoscianti notizie degli effetti del COVID-19. Desidero rivolgermi a tutti voi, incoraggiarvi a pensare anche alle cose buone. Gran parte della mia vita è stata trascorsa al tavolo da disegno dove avevo in mente due scopi. Volevo e dovevo prendermi cura della mia famiglia. Quello era primario. Ma avevo anche aspirazioni più elevate, la necessità di raggiungere il mondo per esprimere i grandi ideali di amore, bellezza, gentilezza e verità. Questi sono i principi che mi sforzo d'includere nel mio lavoro. Se ti hanno raggiunto, se ti hanno toccato il cuore, allora ho fatto bene il mio lavoro. La mia voce è per lo più ridotta al silenzio ora che sono in pensione, ma ho ancora molta voglia di raggiungere. Chiedo 'Cosa posso fare?'. Mi vengono in mente gli oltre 300 poster cinematografici che ho dipinto negli ultimi 50 anni. Parlavano di felicità. Forse parleranno ancora di felicità. Forse ti ricorderanno dei bei momenti, ti faranno sorridere e l'amore nel tuo cuore ti ricorderanno un film preferito. Quello era il mio obiettivo allora e ora".



Struzan prosegue:"Sto pubblicando alcune immagini per questo motivo, per dire che non vi ho dimenticati tutti e vi amo ancora e vi auguro tutta la felicità e la pace mentre camminiamo insieme in questo viaggio. Per favore, abbiate cura di voi e delle vostre famiglie e di coloro che amate e continuate ad amare il prossimo come voi stessi. Sempre con voi".

I poster condivisi sono quelli di E.T. - L'extraterrestre, Star Wars: Episodio I - La minaccia fantasma, Harry Potter e la pietra filosofale, Tarzan, l'uomo scimmia, Il labirinto del fauno, Il film dei Muppet, Le ali della libertà, Ritorno al futuro, I predatori dell'arca perduta, Blade Runner e Hook - Capitan Uncino.

Su Italia 1 è tornata la maratona di Harry Potter proprio in queste settimane di quarantena causa Coronavirus.

Inoltre la saga di Harry Potter arriva in un cofanetto speciale, con tutti gli otto film disponibili.