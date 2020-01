C'è la squadra di Harley Quinn al completo nel nuovo poster di Birds of Prey

Si avvicina febbraio e, con esso, l'uscita di questo Birds of Prey (e la Fantasmagorica Rinascita di Harley Quinn) prevista appunto per il sesto giorno del prossimo mese. Quest'ultima tornata di campagna pubblicitaria ci sta dunque regalando, a ritmi piuttosto serrati, una buona sfilza di nuovi trailer e poster.

L'ultimo trailer di Birds of Prey rilasciato poche ore fa, ad esempio, ci ha presentato per la prima volta la colonna sonora del film di Cathy Yan tramite un montaggio creato ad hoc per i brani utilizzati, mettendo per un attimo da parte le varie Hymne a l'Amour e It's Oh so Quiet utilizzate nei trailer precedenti.

Il nuovo poster ufficiale del film, che segue la precedente immagine ufficiale di Birds of Prey nella quale vedevamo Harley Quinn lanciata sui suoi pattini, ci presenta ancora una volta al completo la squadra che agirà insieme al personaggio di Margot Robbie: dietro il solito volto di Harley Quinn in primo piano sono dunque ben visibili, dunque, le Birds of Prey al completo.

Grande attesa c'è anche per scoprire il trattamento riservato all'ormai accantonato Joker di Jared Leto, che secondo la maggior parte dei fan sarebbe stato ucciso da Harley Quinn prima di Birds of Prey: le immagini viste nei trailer sembrano confermare quest'ipotesi, ma toccherà aspettare il prossimo 6 febbraio per averne conferma o smentita.