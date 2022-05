C'è lo spinoff prequel sequel di un remake (in fase di reboot) che va forte in streaming!

Lo spin-off prequel sequel di un remake attualmente in fase di reboot a Hollywood che in questi giorni ha trovato nuova vita grazie alla piattaforma di streaming on demand Prime Video: se non lo avete riconosciuto dall'immagine di copertina, ve ne parliamo nel dettaglio di seguito.

Stiamo parlando ovviamente de Il re scorpione, film fantasy del 2002 diretto da Chuck Russell, oggi noto soprattutto per essere stato il primo ruolo da protagonista di Dwayne 'The Rock' Johnson al cinema dopo la carriera nella WWE. L'attore aveva interpretato la parte del cattivo Mathayus of Akkad alias il Re Scoprione nel fantasy dell'anno precedente La mummia - Il ritorno, ma fu con lo spin-off Il re scoprione che debuttò a tutti gli effetti come protagonista.

In questi giorni il film, preso per mano dalla popolarità gigantesca che oggi circonda il nome di The Rock, è schizzato in cima a diverse classifiche internazionali di Prime Video, col picco raggiunto su Prime Video UK, dove a sorpresa è riuscito perfino a rientrare nella top10. La cosa può far ben sperare lo stesso Dwayne Johnson, attualmente a lavoro in qualità di produttore sul reboot de Il re scoprione.

La cosa divertente è che, tecnicamente, il film in sviluppo sarà il reboot dello spinoff prequel del sequel di un remake: questo perché l'originale Il re scorpione uscito nel 2002 era contemporaneamente uno spin-off e un prequel del sequel de La mummia, uscito nel 1999 e a sua volta remake del classico della Universal del 1932. Tra l'altro, a sua volta, Il re scorpione (2002) ha ottenuto la bellezza di quattro sequel, tutti usciti direct-to-video tra il 2008 e il 2018.

Per altre letture - e per mettere un po' di ordine in questa intricata matassa di sequel e remake - ecco le ultime novità sul reboot de Il re scorpione, che attualmente non ha ancora una data d'uscita.