C'è un sito che vi permette di cercare le frasi del MCU come se fossero versi della Bibbia

Anche per voi il Marvel Cinematic Universe è una sorta di Bibbia moderna? Bene, da oggi potrete cercare le frasi dei film prodotti dai Marvel Studios proprio come se fossero composizioni di un Vangelo.

Il geniale portale è stato creato dal programmatore Sean Lennaerts, e contiene centinaia di citazioni memorabili tratte dal Marvel Cinematic Universe. Tutto quello che dovete fare è cercare una parola e da essa il sito estrapolerà una o più frasi, il film o i film in cui tale frase compare e il minuto del film in cui viene recitata: naturalmente, i numeri sono riportati come i versetti della Bibbia.

Potete trovare un esempio nella foto in calce all'articolo, mentre cliccando sul link della fonte risalirete direttamente al sito di Lennaerts.

Quali sono le vostre citazioni preferite tratte dai film del Marvel Cinematic Universe? Prima di andare a cercarle nel nuovo sito, fatecele sapere nella sezione dei commenti!

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alle tre scene cardine di Avengers: Endgame e ad un saggio sullo stato dei blockbuster americani tra Il Cavaliere Oscuro e Endgame.

Inoltre, vi ricordiamo che dopo l'uscita di Spider-Man: Far From Home di Jon Watts (prevista per il 2 luglio negli Stati Uniti, mentre nel mercato italiano arriverà il 10 luglio) Kevin Feige e i Marvel Studios sveleranno finalmente i piani per il futuro del Marvel Cinematic Universe. Quali sono le vostre aspettative?