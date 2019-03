E se in Black Panther 2 T'Challa avesse un figlio?

Un figlio per T'Challa in Black Panther 2? L'ipotesi è affascinante, ma per il momento è tutt'altro che confermata. Si tratta infatti solamente delle dichiarazioni dell'attore Evan Alex, in questo momento al cinema con Us, che ha detto che gli piacerebbe interpretare il personaggio di Azari nel sequel del cinecomic.

Ne ha parlato lo stesso attore in un'intervista in cui gli è stato chiesto se fosse interessato a partecipare a un cinecomic. La risposta di Alex è stata chiara, e alludeva appunto ad Azari, il figlio di Black Panther.

Non si sa infatti se nel sequel di Black Panther è prevista la presenza o perlomeno qualche riferimento al figlio di T'Challa, e se così fosse il film dovrebbe giocoforza deviare in qualche modo dal materiale originale. Nei fumetti infatti il Principe di Wakanda è il figlio di Black Panther e Storm, e quest'ultimo personaggio non fa parte del Marvel Cinematic Universe.

Niente che la recente acquisizione di Fox da parte di Disney non possa risolvere, ma insomma il team di autori di Marvel avrebbe un bel lavoro da fare e diverse libertà creative da prendersi. Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere se nel sequel del cinecomic venisse introdotto il Principe di Wakanda? Evan Alex sarebbe l'attore giusto per interpretarlo?