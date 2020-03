C'è un riferimento ad Iron Maiden nel trailer finale di Black Widow. L'avete trovato?

Il final trailer di Black Widow pubblicato ieri dalla Marvel ci ha regalato tante nuove immagini del solo movie con protagonista Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, come ad esempio quella che vuole Melina Vostokoff come madre di Nat, e proprio sul personaggio di Rachel Weisz c'è un'interessante dettaglio nascosto nel trailer.

I fan della Marvel non faranno fatica a collegare il nome di Melina Vostokoff a quello della criminale Iron Maiden, una grande nemica di Vedova Nera. Che possa rivelarsi tale anche nel cinecomic diretto da Cate Shortland è tutto da vedere, anche se non vogliamo dare per scontato nulla, eppure è interessante notare in una scena del trailer un chiaro riferimento alla doppia identità di Iron Maiden.



Quando la vediamo dire a Natasha che "non vincerà", dopo essere entrata in una stanza segreta piena di armi e oggetti da guerra, infatti, alle sue spalle notiamo una maschera che sembrerebbe essere proprio quella della criminale Marvel, forse una sua precedente identità ormai abbandonata e conosciuta dai restanti membri della famiglia.



Potete vederla cerchiata nello screen in calce alla notizia e anche nell'immagine copertina. Vi ricordiamo che Black Widow vede nel cast anche David Harbour e Florence Pugh, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 29 aprile 2020.



Vi lasciamo all'analisi del final trailer di Black Widow.