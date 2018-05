E' record! Avengers: Infinity War è il film più veloce ad incassare 1 miliardo

Come anticipato in questi giorni, Avengers: Infinity War ha superato, nella giornata di oggi, la soglia di un miliardo al box-office mondiale in tempi record: solo 11 giorni dalla sua release.

Avengers: Infinity War è, in questo modo, il film più veloce a totalizzare questa cifra; il record era detenuto da Star Wars - Il Risveglio della Forza che, nel 2015, ci aveva impiegato 12 giorni. Solo 34 pellicole hanno raggiunto quota un miliardo al botteghino, Infinity War è il sesto titolo dei Marvel Studios e il diciassettesimo in casa Disney.

Nella giornata di venerdì, il cinecomic ha incassato 31.4 milioni di dollari in madrepatria e 38.1 a livello internazionale, per un totale globale di 69.5 milioni. In USA è a quota 369.7 milioni mentre nei paesi internazionali a quota 604.8, senza contare la giornata di sabato che, ovviamente, ha spinto il totale mondiale a quota un miliardo.

Questo 11 maggio uscirà in Cina.

Il 4 maggio la Disney ha anche superato i 3 miliardi al box-office mondiale per quest'anno; è lo studio che ci ha impiegato meno tempo. Il record era detenuto sempre dalla Disney che aveva raggiunto tale cifra nel 2016 il 6 maggio.

Ricordiamo che Avengers 4 uscirà nei cinema di tutto il mondo a maggio 2019.