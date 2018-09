E' online il primo trailer ufficiale di Dark Phoenix, nuovo film sugli X-Men

Dapprima previsto a questo ottobre, poi posticipato a febbraio con tanto di riprese aggiuntive, ed ora la Twentieth Century Fox ha finalmente diffuso in rete il primo trailer ufficiale di X-Men: Dark Phoenix, che noi vi proponiamo dopo il salto, anche in italiano.

X-Men: Dark Phoenix è diretto da Simon Kinberg, già sceneggiatore e produttore di numerosi capitoli precedenti della saga, e qui al suo debutto alla regia; come sempre Kinberg ha anche curato la sceneggiatura di questo episodio. James McAvoy, Nicholas Hoult, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Evan Peters, Tye Sheridan, Sophie Turner, Kodi Smit-McPhee e Alexandra Shipp riprenderanno i loro ruoli anche in questo nuovo episodio prequel della saga sui mutanti dei fumetti della Marvel. L'attrice Jessica Chastain, invece, interpreterà la villain del film.

Dark Phoenix promette di adattare molto più fedelmente la saga a fumetti dedicata alla Fenice Nera, già utilizzata come storyline di X-Men: Conflitto finale nel 2006.

Questa la sinossi ufficiale della Fox: "In Dark Phoenix, gli X-Men devono affrontare il loro nemico più formidabile e potente: una della loro squadra, Jean Grey. Durante una missione di salvataggio nello spazio, Jean viene quasi uccisa quando viene colpita da una misteriosa forza cosmica. Una volta tornata a casa, questa forza non solo la rende molto più potente ma anche instabile. Combattendo con questa entità dentro di lei, Jean sprigiona i suoi poteri in modi che non comprende o riesce a contenere. Con Jean ormai fuori controllo, che finisce per ferire chi ha accanto, inizia a far crollare ciò che tiene insieme gli X-Men. Ora, con la famiglia che cade a pezzi, gli X-Men devono trovare un modo per unirsi... non solo per salvare l'anima di Jean ma anche per salvare il nostro pianeta da alieni che sperano di controllare questa forza e governare la galassia".

"X-Men: Dark Phoenix avrà un tono un po' meno operistico degli altri film sui mutanti. Sarà molto più intenso, reale, piantato con i piedi per terra e, spero, con cui il pubblico possa relazionarsi maggiormente" aveva spiegato il regista e sceneggiatore durante la premiere di Deadpool 2 "Sarà molto più fedele al fumetto originale rispetto a quanto narrato in X-Men: Conflitto finale, in cui raccontavamo sempre la saga della Fenice Nera. Il rapporto tra Jean e Ciclope sarà centrale alla trama e avremo anche personaggi extraterrestri, una cosa che non abbiamo mai visto all'interno di questa saga, e che era una parte fondamentale nel fumetto originale".

Dark Phoenix è atteso nei cinema per febbraio.