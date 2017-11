E' online il primo poster ufficiale di Avengers: Infinity War

Finalmente ci siamo. I fan di tutto il mondo lo hanno richiesto a gran voce nelle ultime settimane ma i- giustamente - hanno voluto attendere che un po' tutti avessero vistoprima di mostrare il primo trailer ufficiale di

E così quel giorno tanto atteso dai fan della Marvel arrivò. Come annunciato con un teaser che include svariate reazioni dei fan ai trailer delle pellicole Marvel Studios in tutti questi anni, domani debutterà il primo trailer ufficiale dell'attesissimo Avengers: Infinity War. Alcuni giorni fa erano trapelate in rete delle immagini leaked che non avevano fatto altro che stuzzicare gli appassionati.

Ed in attesa, ecco debuttare sul web anche il primo poster ufficiale della pellicola, già mostrato dall'attore Tom Holland (Spider-Man) in un live su Instagram in anteprima. Ovviamente si tratta dell'iconica A di Avengers, colorata di viola - rimandando al villain del cinecomic, il Thanos di Josh Brolin. Potete visionarlo qui sotto in questa notizia.

Il poster ed il trailer arrivano qualche ora dopo la diffusione delle foto di Vanity Fair che aprivano una sorta di retrospettiva sull'Universo Cinematografico dei Marvel Studios.

In USA questo nuovo capitolo della saga cinematografica sui Vendicatori, che porta la regia dei fratelli Russo, arriverà il 4 maggio; da noi in Italia debutterà a partire dal 25 aprile.