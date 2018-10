E' online l'atteso nuovo full trailer di Glass di M. Night Shyamalan

Come promesso in questi giorni (dalla diffusione di alcuni motion poster sui tre protagonisti), la Universal Pictures ha pubblicato in rete l'atteso nuovo full trailer ufficiale di Glass, nuova pellicola diretta da M. Night Shyamalan. Potete trovare il trailer comodamente in calce alla notizia.

Nel film scritto sempre dal visionario e controverso regista tornerà il trio di protagonisti composto da Bruce Willis nei panni David Dunn, Samuel L. Jackson in quello Elijah Price alias Mr. Glass e James McAvoy nel ruolo di Kevin Wendell Crumb ovvero L'Orda. Sarah Paulson sarà invece una psichiatra specializzata in persone che credono di essere dei supereroi e tenterà di aiutarli.

Tutto ha avuto inizio con Unbreakable, dove si assisteva alla presa di coscienza dei poteri di David Dunn, super forte e inscalfibile, e alla follia di Elijah Price, grande appassionato e ricco collezionista di fumetti nato con una deformazione che rende ogni suo osso fragile come il vetro, per questo rinominato Mr. Glass (che dà poi il titolo al film). A molti anni di distanza arriva Split incentrato sulla nascita un villain, l'Orda, nei cui panni si cela Kevin Wendell Crumb, affetto da un grave disturbo dissociativo dell'identità (ha ben 23 personalità differenti). Si scopre infatti solo nel film che il mondo di Crumb è lo stesso di Dunn, anticipando quindi uno scontro tra buoni e cattivi in un terzo e conclusivo capitolo, che è appunto Glass.



Glass vedrà nel cast anche Anya Taylor-Joy (Casey Cooke), Spencer Treat Clark (Joseph Dunn, figlio di David), Luke Kirby e Charlayne Woodard (madre di Elijah Price), per un'uscita prevista nelle sale americane il prossimo 17 gennaio 2019, mentre per l'Italia non c'è ancora una data ufficiale, anche se il film è comunque confermato per lo stesso mese.