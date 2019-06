C'è un nuovo membro degli Avengers nello spot di Spider-Man: Far From Home

Pronto ad un debutto da 150 milioni di dollari, Spider-Man: Far From Home si prospetta un nuovo grosso successo al box-office mondiale per i Marvel Studios e anche per la Sony Pictures, che lo distribuirà.

Dopo Avengers: Endgame, sembra che il compito di Nick Fury (Samuel L. Jackson) sia quello di reclutare un nuovo gruppo di Avengers che vada a sostituire quello vecchio. Infondo, Tony Stark si è sacrificato per fermare Thanos, Captain America si è ritirato, Vedova Nera è morta, Thor e Captain Marvel hanno deciso di andare nello spazio, Occhio di falco sembra si sia ritirato con la sua famiglia e Dr. Strange continuerà a fare lo Stregone Supremo.

Insomma, Fury ha bisogno di nuovi eroi pronti a fronteggiare le minacce che invaderanno la Terra nei prossimi anni e Spider-Man (Tom Holland), che nel film sfoggerà svariati look, è uno di questi. Ma non solo! Dal nuovo spot televisivo - che vi proponiamo qui in calce - sembra proprio che anche Mysterio (Jake Gyllenhaal) sia considerato "un nuovo membro", almeno potenzialmente, dei Vendicatori!

La pellicola diretta da Jon Watts debutterà in Italia il prossimo 10 luglio distribuita dalla Sony Pictures. In USA uscirà una settimana dopo.