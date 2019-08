C'è una nuova teoria dei fan su Tony Stark in Avengers: Endgame

Dopo essere stato per mesi nelle sale e adesso in home video, un film come Avengers: Endgame non dovrebbe avere più segreti per il pubblico. Continuano, invece, a susseguirsi le teorie dei fan per giustificare i colpi di scena più inspiegabili e le situazioni più controverse del film.

L'ultimo esempio riguarda Tony Stark /Iron Man. Come sappiamo, il personaggio interpretato da Robert Downey Jr esce di scena salvando l'umanità da Thanos, riuscendo a raccogliere e sfruttare tutte e sei le Gemme dell'Infinito. C'è però un particolare che non quadra: un essere umano non dovrebbe essere in grado di gestire le Gemme tutte insieme, eppure Tony Stark ci riesce.

Nasce così una teoria divenuta in breve virale tra i fan: l'utente u/Qw3rty_The_Fish sostiene che il padre di Tony, Howard Stark, possa aver dato a suo figlio il cosiddetto siero del super soldato che lui stesso ha contribuito a creare. Come sappiamo, dopo che il dottor Erksine (Stanley Tucci) ha creato il Super Soldier Serum in Captain America: The First Avenger, Howard Stark è stato in grado di replicare la formula per un uso successivo. E Tony, a partire da Iron Man, è sopravvissuto ad attacchi che avrebbero ucciso qualsiasi altro mortale: solo per fare alcuni esempi, una tempesta di schegge, le sortite nello spazio nella saga degli Avengers, l'aggressione di due super soldati in Captain America: Civil War.

Che Howard Stark abbia fatto qualche esperimento su suo figlio? Questa è la teoria che sembra suggerire il fan. Del resto Avengers: Endgame è pieno di situazioni ingarbugliate, e a volte anche le comparse non si rendono conto di essere presenti nel film.

