E' morto Stan Lee, leggendario creatore dell'universo Marvel

I fan della Marvel oggi piangono la morte dell'uomo che ha creato l'intero universo fumettistico che oggi conosciamo anche per via dei vari adattamenti cinematografici: stiamo parlando del leggendario autore Stan Lee.

Definito "The Man" e "The Similin'" per via del suo carisma e del suo carattere, Stanley Martin Lieber, conosciuto in tutto il mondo come Stan Lee, è colui che ha rivoluzionato l'industria del fumetto e ha aiutato a lanciare la casa editrice Marvel, rendendola una potenza mondiale dell'industria. La sua creazione più famosa resta, sicuramente, Spider-Man: Lee, infatti, per contrapporre le sue creazioni a quelle della 'rivale' DC, decise di usare il modus operandi di "supereroi con superproblemi". La sua idea era, dunque, quella di creare personaggi con superpoteri, sì, ma con svariati problemi di denaro, salute o nella vita di tutti i giorni.

Tra gli altri personaggi creati da Lee ricordiamo anche i Fantastici Quattro, Hulk, Daredevil, Iron Man, Thor e gli X-Men, e aiutò a rilanciare il personaggio storico di Captain America all'interno della testata The Avengers. I fan della Marvel lo ricordano piacevolmente anche per le sue partecipazioni, spesso divertenti, negli adattamenti cinematografici tratti dai fumetti della Casa delle Idee.

Sua moglie, Joan, era deceduta nel 2017. Quest'anno è venuto a mancare anche Steve Ditko, il disegnatore con cui aveva creato l'Uomo Ragno. Stan Lee aveva 95 anni.