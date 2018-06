È morto il Principe Azzurro della Disney William Phipps: aveva 96 anni

William Phipps è stato un attore che, principalmente, ha recitato in film western. Ma è famoso principalmente per aver dato la voce all'iconico Principe Azzurro originale Disney, quello di Cenerentola.

La notizia della morte dell'attore è stata riportata da Variety e confermata da Tom Weaver, autore di Hollywood e amico di Phipps. Le cause ufficiali della morte non sono state rivelate, ma l'uomo soffriva da tempo di cancro ai polmoni che, ultimamente, lo aveva portato a sviluppare una forma di polmonite.

Phipps nacque a Vincennes, Indiana. Inizialmente pensava di diventare un commercialista, ma poi decise di recitare. I suoi sogni vennero messi in pausa quando si arruolò nella marina americana, nel 1942.

Una curiosità? Dopo essere tornato alla carriera cinematografica e iniziato a lavorare, Phipps venne pagato 100 dollari dalla Disney per 2 ore di lavoro durante l'audizione per il Principe Azzurro.

Come sappiamo venne scelto per il ruolo ma sapete chi fu a decidere che era lui quello giusto? Walt Disney in persona!

Nella vita privata Phipps si è sposato 2 volte, ma non ha avuto figli. RIP.