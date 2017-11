E' morto il padre di Ron Howard: l'attore Rance Howard aveva 89 anni

Il papà di Ron Howard è morto a 89 anni. Anche lui ha lavorato nell'industria del cinema, era un attore. La conferma della morte dil'ha data lo stesso Ron Howard via social.

Harold Rance Beckenholdt nacque il 17 novembre 1928. Frequentò l'università dll'Oklahoma poi si arruolò nell'Air Force. Successivamente, dopo aver modificato il suo nome in Rance Howard, iniziò a lavorare nell'industria cinematografica. Ron Howard nacque mentre lui era ancora in servizio per le Forze Armate. I suoi primi lavori come attore furono teatrali, a New York City, dove si trasferì con la famiglia nel 1948.

Ron Howard fu un attore bambino: molti dei primi lavori del padre infatti, videro anche lui coinvolto. Lavorarono insieme al film The Music Man e poi a The Courtship of Eddie’s Father, che fu il debutto anche dell'altro figlio dell'attore, Clint, fratello di Ron. Quando Ron Howard ottenne il ruolo di Opie nello show The Andy Griffith Show, il padre apparve nella produzione per cinque puntate.

Tra le numerose apparizioni cinematografiche di Rance Howard ricordiamo inoltre Eye for an Eye, Cool Hand Luke e Chinatown. In tv si è visto in That Girl, The Virginian, Bonanza, e Kung Fu. Poi ha avuto delle parti anche nei primi film diretti da Ron, Grand Theft Auto e Cotton Candy. Succssivamente lo si vide anche in qualche episodio della famosissima serie tv Happy Days, proprio al fianco del figlio Ron.

Ecco la caption del post in cui Ron Howard e suo fratello salutano il papà:

Clint & io siamo stati benedetti dall'essere figli di Rance Howard. Se n'è andato via oggi, all'età di 89 anni. E' stato in grado di bilanciare perfettamente la sua ambizione con una enorme integrità personale. Era un ragazzo di campagna nato nel periodo successivo alla grande depressione e la sua passione per la recitazione ha cambiato il corso della storia della nostra famiglia. Ti amiamo e ci manchi, papà."

Rance Howard è il padre di Ron e Clint Howard e il nonno delle attrici Bryce Dallas Howard e di Paige Howard. Il suo ultimo ruolo cinematografico lo ha recitato al fianco del figlio Clint, Apple Seed, che uscirà in sala nel 2018.