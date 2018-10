E' morto James Karen, protagonista di Poltergeist e de Il Ritorno dei Morti Viventi

Si è spento martedì notte all'età di novantaquattro anni il prolifico James Karen, protagonista fra gli altri di Poltergeist di Tobe Hooper e de Il Ritorno dei Morti Viventi di Dan O'Bannon.

A comunicarlo prima di tutti è stato il The Hollywood Reporter, che ha specificato che l'attore ha passato i suoi ultimi momenti nella sua casa di Los Angeles, in compagnia della moglie Alba Francesca. La causa della morte non è stata riportata.

Nato nel 1923 a Wilkes-Barre, in Pennsylvania, James Karen ha iniziato la sua carriera negli anni '40 ed è rimasto attivo fino ai giorni nostri. Il suo sconfinato curriculum comprende oltre 200 crediti fra cinema e televisione, e molto spesso ha recitato anche in teatro. Inoltre, durante la Seconda Guerra Mondiale ha servito il proprio paese nell'Air Force.

Tra i tanti generi cinematografici cui ha partecipato è l'horror quello che lo ha accompagnato più a lungo nel suo percorso lavorativo: i due ruoli più famosi di Karen sono senza dubbio il caporeparto di magazzino Frank Johnson nell'horror/commedia del 1985 Il Ritorno dei Morti Viventi, e quello di Lewis Teague, il capo del del protagonista Steven Freeling nell'horror cult sul paranormale Poltergeist.

Curiosamente, in entrambi i film è il suo personaggio a scatenare il conflitto principale: nella commedia zombie di Dan O'Bannon, al suo esordio alla regia, Frank causa per errore il risveglio dei morti, mentre nel film di Tobe Hooper è il suo Mr. Teague a decidere di costruire la cittadina di Cuesta Verde sopra un cimitero.