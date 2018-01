È morto a 91 anni John Morris, compositore dello score di Elephant Man e Balle Spaziali

Il compositore candidato all'Oscar® John Morris è morto all'età di 91 anni. Secondo quanto riportato dalla, Bronwen Morris, suo padre è morto nella sua casa di Red Hook, a nord-ovest, per complicazioni causate da un'infezione alle vie respiratorie.

Nominato all'Oscar per il miglior tema d'apertura (per Blazing Saddles) e per la miglior colonna sonora per il suo lavoro su The Elephant Man, Morris ha vinto non pochi premi nella sua lunga carriera. È stato premiato con un Daytime Emmy Award nel 1979 per il suo lavoro nel programma per bambini della NBC, Special Thread, e ha vinto numerosi premi ASCAP per la musica che ha creato per la sitcom Coach, di Craig T. Nelson. Morris era famoso soprattutto per la sua collaborazione con Mel Brooks e Gene Wilder: il musicista ha infatti creato le colonne sonore di molti dei loro classici, tra i quali Young Frankenstein e Spaceballs, Balle Spaziali.

La scomparsa di Morris è stata riportata dal New York Times. Oltre a sua figlia, Morris lascia la moglie, la ex Francesca Bosetti, cinque nipoti e due pronipoti. Uno dei suoi figli, Evan, è morto nel 2014.

Morris era un uomo notoriamente timido che ha rifiutato la carriera da pianista concertista perché la considerava troppo "pubblica"; preferiva essere piuttosto, un accompagnatore, e ha suonato il piano per molti cantanti (tra i quali spicca anche la grande Judy Garland). Ha inoltre lavorato a Broadway come arrangiatore e direttore d'orchestra, nei periodi durante i quali non era impegnato a comporre.

Mel Brooks lo descrisse come "il mio braccio destro emotivo": i due hanno lavorato insieme per la prima volta su due musical di Broadway - Shinbone Alley del 1957 e All-American del 1962. Quando Brooks ha fatto il salto dalla televisione alla sceneggiatura, ha portato con sé il suo vecchio amico Morris, per fargli creare la musica del suo primo film, The Producers.

Questo passo avrebbe dato inizio a una nuova fase lavorativa per Morris, che ha così continuato a comporre colonne sonore per ciascuno dei film di Brooks, fino alla commedia del 1991 intitolata Life Stinks.

In seguito alla collaborazione di Brooks con Gene Wilder in Young Frankenstein (la cui colonna sonora è considerata la sua musica migliore di sempre, insieme a quella scritta per The Elephant Man), Morris ha continuato poi a lavorare anche con Wilder a pellicole come The Adventure of Sherlock Holmes, Smarter Brother e The Woman In Red. Morris si ricorda anche per il suo lavoro sugli score di film classici come Clue e Dirty Dancing.