È morta Debbie Lee Carrington, attrice e stunt-woman in Titanic e Star Wars

L'attrice e stunt-womanè morta all'età di 58 anni. Carrington ha interpretato ruoli in numerosi progetti nel corso della sua carriera ma probabilmente era meglio conosciuta per aver interpretato un Ewok ne, Thumbelina ine per la sua partecipazione nelle serie di film su

Debbie Lee Carrington aveva accumulato diverse lavorazioni in film e serie tv come Atto di forza (in una delle scene più epiche del film), Batman - Il ritorno, Baywatch, Titanic, Men in Black, Buffy - L'ammazzavampiri, Il figlio di Chucky, Nip/Tuck e una serie di altri progetti.

Non sono trapelate molte informazioni sulle circostanze che hanno portato alla morte Debbie Lee Carrington, ma molti colleghi e amici stanno condividendo i messaggi di cordoglio e ricordo per l'attrice.

Debbie Lee Carrington nacque il 14 dicembre 1959, da padre assicuratore e madre insegnante. Affetta da nanismo, ha fatto la sua prima apparizione sul grande schermo nel film con Chevy Chase e Carrie Fisher, prima di avere il ruolo di Romba, in Il ritorno dello Jedi, nel 1983. Iniziò a fare degli stunt, sempre nel ruolo di Ewok. Recentemente aveva partecipato alla serie Netflix, Grace and Frankie, nel film Special Unit e stava lavorando a Escape from Paradise.

Lo sceneggiatore e regista Don Mancini, che ha creato la serie di film su Chucky, l'ha ricordata con un messaggio sui social, condividendo la sua immagine con la scritta 'We love you always'.

Mike Quinn, che ha lavorato con lei in Il ritorno dello Jedi, l'ha ricordata così:"È così triste sapere della scomparsa di un'altra artista di Il ritorno dello Jedi, Debbie Lee Carrington. Era una sostenitrice degli attori con disabilità e aveva una laurea in psicologia infantile. Aveva fatto tanto, non solo come Ewok ma anche interpretando Howard Il Papero, comparendo in Atto di forza, Grace and Frankie, Dexter, Captain Eo, e la lista continua ... "