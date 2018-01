È morta a 93 anni l'attrice Dorothy Malone, premio Oscar per Come le foglie al vento

L’attriceè morta ieri all’età di 93 anni per cause naturali. Fu protagonista die della serie televisiva

A darne conferma è stata la figlia dell’attrice, Mimi Ester Therese Vanderstraaten, aggiungendo che la morte è sopraggiunta per cause naturali, mentre si trovava in una casa di riposo a Dallas.

Nata a Chicago il 30 gennaio 1925, Dorothy Eloise Maloney inizia la sua carriera come indossatrice quando frequentava ancora il liceo e qui venne notata da un talent-scout che la diede la possibilità di essere scritturata nel celebre noir Il grande sonno, al fianco di Humphrey Bogart. Negli anni successivi ricoprì il ruolo della bella protagonista in molti film di genere western e ancora nei noir statunitensi, fino ad ottenere la parte che le regalò il suo Oscar come miglior attrice nel film Come le foglie al vento (1956). Dalla seconda metà degli anni Sessanta, complice una grave malattia, ha centellinato le sue apparizioni sul grande schermo, ma riuscì comunque a ricoprire il ruolo che le diede maggior notorietà tra il grande pubblico, quello di Constance MacKenzie Carson nello show Peyton Place, che interpretò dal 1964 al 1969.

La sua ultima apparizione risale al 1992 – anno in cui deciderà di ritirarsi dalle scene – in un piccolo ruolo in Basic Instinct, accanto a Sharon Stone e Michael Douglas.