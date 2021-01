Che cos'è il MonsterVerse? Tutto sul franchise Warner Bros!

Il cinema vive ormai da circa un decennio un momento in cui gli universi condivisi la fanno da padrone: il Marvel Cinematic Universe ha aperto la strada, seguito da tanti altri esperimenti più o meno fortunati, dal DC Extended Universe al Wizarding World, passando per il Dark Universe e, ovviamente, il MonsterVerse.

Fortunati e meno fortunati, dicevamo: se il DC Extended Universe vive di alti e bassi, il Wizarding World fatica a decollare del tutto e il Dark Universe è stato un totale fallimento, il MonsterVerse di Warner Bros. sembra godere di ottima salute, in particolar modo ora che manca così poco all'uscita di Godzilla vs. Kong.

Il franchise vede la luce nel 2014 con il primo reboot di Godzilla: il film con Bryan Cranston ha quindi spianato la strada ad un sequel, Godzilla - King of the Monsters, uscito nel 2019 e preceduto da Kong: Skull Island, che ha debuttato in sala nel 2017. Con incassi sempre soddisfacenti e giudizi della critica generalmente positivi (a scanso soltanto del secondo Godzilla), l'universo condiviso che realizza i sogni di tutti gli amanti dei kaiju e dintorni sembra avere ancora parecchie cose da dire, a differenza di tanti suoi "colleghi". A tal proposito, ecco lo spettacolare trailer di Gozilla vs. Kong.