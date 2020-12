Che cos'è Matrix? Entriamo all'interno della saga di fantascienza con Keanu Reeves

Di Matrix si è detto e si dirà ancora tanto, soprattutto in vista dell'uscita di questo attesissimo quarto capitolo della saga: proprio in virtù di ciò un veloce ripasso potrebbe essere utile a tutti, neofiti in cerca del loro primo approccio col franchise e fan storici a cui, magari, manca il tempo per un rewatch approfondito.

Partiamo dalle basi, dunque: che cos'è Matrix? "Matrix è ovunque. È intorno a noi. Anche adesso, nella stanza in cui siamo. È quello che vedi quando ti affacci alla finestra, o quando accendi il televisore. L'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità" ci spiega Morpheus nel corso del primo film della trilogia.

La spiegazione, per quanto non del tutto esaustiva, ci permette di approcciare col concetto fondamentale del film: Matrix è infatti una complicata simulazione del mondo del 1999 creata dalle macchine che, al tramonto del XXII secolo, hanno avuto la meglio sugli uomini. Tramite Matrix, dunque, le macchine tengono sedati gli esseri umani che, come viene spiegato nel film, forniscono loro l'energia che serve a mandare avanti un mondo ormai in rovina.

Se negli ultimi 20 anni tutti ci siamo chiesti almeno una volta se fosse concepibile l'idea di star vivendo in un mondo fittizio, insomma, la colpa è principalmente delle sorelle Wachowski e della loro visionaria opera! Ma a proposito del film e della sua iconica estetica: ecco perché in Matrix tutti indossano gli occhiali da sole.