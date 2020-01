C'è un legame molto forte tra Poe Dameron e la prima trilogia di Star Wars: ecco quale

Con il nuovo ciclo di fumetti sull'universo di Star Wars partito con l'inizio del nuovo anno Disney conta di rafforzare ulteriormente il legame che vige tra la prima, storica trilogia e quest'ultima appena conclusasi con Episodio IX. Un primo tassello è rappresentato dal personaggio di Poe Dameron.

Nel primo numero di questo nuovo ciclo narrativo scopriamo infatti che il pilota della Ribellione interpretato da Oscar Isaac è legato in maniera ben più significativa di quanto potessimo immaginare alla Principessa Leia e ai suoi ribelli.

La storia narrata in questo primo capitolo ci porta infatti indietro nel tempo fino al periodo che intercorre tra Star Wars: L'Impero Colpisce Ancora e Star Wars: Il Ritorno Dello Jedi e ci mostra un membro della Ribellione preoccupato per le sorti della moglie, pilota di un'Ala-A impegnata in una battaglia contro i Caccia Imperiali: si tratta, rispettivamente, del padre e della madre di Poe, come scopriamo quando uno dei personaggi si riferisce all'uomo chiamandolo Dameron.

Il legame della famiglia Dameron con la Ribellione è sicuramente soltanto il primo di tanti elementi che andranno a creare connessioni tra vecchi e nuovi film della saga. Bob Iger, intanto, ha parlato del futuro di Star Wars tra cinema, TV e fumetti; la star di Shazam! Zachary Levi si è invece candidato per un ruolo in Star Wars.