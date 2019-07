C'è anche Lady Gaga tra le 842 personalità invitate ad unirsi all'Academy!

C'è aria di rinnovamento all'Academy Motion Pictures of Arts and Sciences: negli ultimi giorni sono infatti partiti qualcosa come 842 inviti diretti ad altrettante personalità del mondo dello spettacolo che potrebbero, quindi, entrare a far parte dei membri attivi dell'associazione.

Un nome su tutti desta scalpore: quello di Lady Gaga, che proprio pochi mesi fa si è resa protagonista di una delle performance più chiacchierate della cerimonia di consegna degli Oscar, cantando la sua Shallow in duetto con Bradley Cooper e alimentando le insistenti voci su una possibile storia clandestina tra i due nata sul set di A Star is Born.

Miss Germanotta non è comunque l'unica personalità di spicco a far parte della corposa lista di inviti: scorrendo l'elenco troviamo, ad esempio, i nomi di Claire Foy (The Crown, First Man, Millennium) e di Sterling K. Brown (American Crime Story, Split, Black Panther).

Il numero di membri dell'Academy potrebbe quindi continuare a salire vertiginosamente dopo questi ultimi acquisti: i membri attivi supererebbero infatti quota 9000, mentre più di 8000 sarebbero quelli aventi diritto di voto agli Oscar 2020. Piccolo dettaglio relativo alle pari opportunità: dei probabili nuovi membri di cui sopra un buon 50% sarebbero donne, mentre il 29% apparterrebbe ad etnie diverse da quella bianca.

Tornando a Lady Gaga, invece: il nome della celebre popstar è in lizza per interpretare un nuovo personaggio nel prossimo capitolo di Guardiani della Galassia.